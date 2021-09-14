En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,18 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon", yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,73 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,083292 -1,18 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,116659 -0,79 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,918811 -0,73 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,687668 -0,68 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,027841 -0,62 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,849679 -0,62 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 0,977392 -0,53 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,802387 -0,51 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,061619 -0,50 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042688 -0,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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