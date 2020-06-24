Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062609 0,56 İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062609 0,56
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039240 0,33
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,671636 0,12
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 657,434537 0,12
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,026126 0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,982992 1,50
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019753 0,81
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035341 0,51
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036008 0,36
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029213 0,35
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,048401 2,19
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,092270 1,75
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029573 1,25
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,089907 1,09
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 77,281265 1,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,407543 1,80
HSBC Portföy Değ. Fon 110,084587 0,69
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,252649 0,67
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008309 0,57
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050698 0,50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051837 0,54
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,004550 0,53
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,602046 0,50
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,513302 0,48
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,707340 0,44
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,853324 0,74
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,544061 0,71
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,732719 0,65
HSBC Portföy Altın Fonu 3,286529 0,58
İş Portföy Altın Fonu 0,042366 0,53
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022360 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,118039 0,02
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028633 0,02
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,845272 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058248 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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