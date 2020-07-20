Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,591366 0,41 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,591366 0,41
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,234897 0,29
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,076114 0,26
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,698310 0,23
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,839859 0,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,880460 0,23
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,042417 0,21
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,874237 0,20
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,037991 0,19
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,642242 0,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,097421 2,04
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 14,043119 1,11
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,303944 0,93
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,213585 0,84
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,576515 0,64
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,404931 1,70
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,513403 0,63
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008681 0,50
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,510978 0,35
HSBC Portföy Değ. Fon 114,035952 0,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,901992 1,05
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,684766 0,88
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,264417 0,56
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,028235 0,09
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,080762 0,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 35,396764 0,31
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,858672 0,16
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 27,756917 0,11
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058560 0,06
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022470 0,06
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,021487 0,06
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,123931 0,06
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,339366 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi
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Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi
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