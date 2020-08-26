Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,068471
|0,66
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,315035
|0,54
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,055092
|0,54
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,530763
|0,52
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,081269
|0,50
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009540
|2,25
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032959
|1,20
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023158
|0,76
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,424315
|0,65
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040073
|0,47
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,035184
|1,56
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,073500
|1,30
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,046699
|1,24
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|119,567677
|1,10
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,092774
|0,78
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,030828
|0,74
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,305790
|0,54
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,098695
|0,47
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,717622
|0,42
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033320
|0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,041297
|0,61
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,838086
|0,44
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,027086
|0,43
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,250435
|0,30
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,029230
|0,28
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,914558
|0,41
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,856303
|0,02
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|384,619106
|0,02
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|69,078488
|0,02
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,062502
|0,02
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|99,147814
|0,02