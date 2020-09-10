Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,06921 0,24 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,056407 0,19 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,083493 0,19 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,02609 0,19 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,503404 0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032563 2,72 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008551 2,43 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042933 1,49 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,422857 1,03 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,040481 0,99 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,072819 2,76 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 117,5727 2,47 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,092983 2 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,034944 1,89 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042357 1,86 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,744849 1,16 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,72958 1,08 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,099636 1,05 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,307211 0,92 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,430392 0,87 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,714508 1,55 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,989287 0,68 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,910579 0,51 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,16133 0,3 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,06143 0,3 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,94554 1,45 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,76309 1,23 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,34214 0,98 HSBC Portföy Altın Fonu 3,907468 0,42 Gedik Portföy Altın Fon 1,000185 0,21 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,062758 0,08 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,674155 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022732 0,05 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 1,01239 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,004158 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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