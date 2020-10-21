Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,026649 0,24 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584607 0,22 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232042 0,10 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,058555 0,07 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,071923 0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009462 1,36 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,117888 0,24 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,059275 0,19 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,574807 0,18 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,243326 0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 97,551724 2,55 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,038212 1,16 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 15,443762 1,15 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,146453 0,98 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,268817 0,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 3,158892 0,63 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,906504 0,54 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,333649 0,51 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,023612 0,45 Aura Portföy Değ. Fon 0,743935 0,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,001819 1,27 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,142288 0,55 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,161532 0,55 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,391305 0,32 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,231620 0,27 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,579754 0,12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,615346 0,04 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,017831 0,04 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022810 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060022 0,03 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,869996 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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