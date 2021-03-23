En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 10,80 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 10,73 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 10,60 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 147,319497 10,80 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,007603 10,73 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,091302 10,60 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,102940 10,56 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,047770 10,02 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,040567 9,94 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029310 9,83 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,114164 9,59 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 758,106312 9,57 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,013077 9,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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