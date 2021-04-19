Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,041945
|0,97
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|9,219352
|0,56
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,094793
|0,56
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,069389
|0,53
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,921772
|0,49
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045756
|1,93
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030482
|0,78
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,091203
|0,58
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,096162
|0,52
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,078699
|0,51
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,104147
|1,69
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|20,568679
|0,99
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,450789
|0,96
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,051396
|0,96
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|17,383273
|0,90
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,898350
|1,19
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,127324
|0,85
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,063068
|0,64
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,115432
|0,55
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,649974
|0,46
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,512561
|1,19
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,155956
|1,18
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,840513
|1,16
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060362
|1,13
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,938640
|1,06
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,125648
|1,19
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037693
|1,19
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,106943
|1,18
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,064000
|1,18
|İş Portföy Altın Fonu
|0,049278
|1,18
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,104535
|0,15
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,012760
|0,15
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,010121
|0,15
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010519
|0,15
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,012168
|0,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi