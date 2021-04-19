Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,041945 0,97 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 9,219352 0,56 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,094793 0,56 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,069389 0,53 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,921772 0,49 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045756 1,93 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030482 0,78 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,091203 0,58 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,096162 0,52 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,078699 0,51 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,104147 1,69 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 20,568679 0,99 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,450789 0,96 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,051396 0,96 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 17,383273 0,90 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,898350 1,19 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,127324 0,85 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,063068 0,64 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,115432 0,55 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,649974 0,46 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,512561 1,19 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,155956 1,18 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,840513 1,16 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060362 1,13 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,938640 1,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,125648 1,19 Fiba Portföy Altın Fonu 0,037693 1,19 TEB Portföy Altın Fonu 0,106943 1,18 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064000 1,18 İş Portföy Altın Fonu 0,049278 1,18 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,104535 0,15 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,012760 0,15 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,010121 0,15 Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,010519 0,15 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,012168 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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