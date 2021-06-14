Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,97 ile "Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon", yüzde 0,96 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,022011 0,97 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,982304 0,96 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,205915 0,89 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,548284 0,81 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,903537 0,80 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,048954 0,79 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227270 0,71 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,197140 0,69 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 20,376473 0,69 Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 99,129824 0,63 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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