Son dakika... En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,39 ile "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,35 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017284 1,81 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,276888 0,39 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,097303 0,35 TEB Portföy Altın Fonu 0,118084 0,32 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,047646 0,32 Garanti Portföy Altın Fonu 0,138831 0,31 Ak Portföy Altın Fonu 0,111560 0,31 İş Portföy Altın Fonu 0,054232 0,31 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,030296 0,31 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,026306 0,30 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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