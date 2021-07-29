Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,27 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon", yüzde 1,53 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,103351 2,71 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,938959 2,27 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,876092 1,53 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 44,327567 1,50 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,103593 1,18 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 14,937407 0,99 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,061900 0,88 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,096789 0,86 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,071790 0,84 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 176,716270 0,83 ???????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) ???????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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