Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,09 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,138951 1,26 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 175,561279 1,09 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,978761 0,79 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,957588 0,79 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,047623 0,77 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,876296 0,75 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 814,265640 0,69 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,038131 0,62 Aura Portföy Değ. Fon 0,825467 0,59 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,095805 0,59 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş

Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu

Eğitim Bir-Sen'den PCR testi şartına itiraz: Karardan dönülmeli

Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi

Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu

2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler

Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon