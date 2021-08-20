Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,09 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,138951
|1,26
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|175,561279
|1,09
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,978761
|0,79
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,957588
|0,79
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,047623
|0,77
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,876296
|0,75
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|814,265640
|0,69
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,038131
|0,62
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,825467
|0,59
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,095805
|0,59
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi