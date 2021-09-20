En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,96 ile "İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon", yüzde 1,92 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,81 ile "İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,107468 1,96 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,103720 1,92 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,101096 1,81 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,952398 1,81 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,158022 1,71 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,946813 1,58 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,213841 1,48 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,099382 1,47 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,701379 1,44 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,982727 1,43 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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