Aydın'ın Köşk ilçesinde yaklaşık 14 ay önce meydana gelen cinayette, aynı zamanda komşusu olan 4 çocuk babası Mehmet Biçer'i öldüren katil zanlısının akıl sağlığı yerinde çıktı. Cinayetten sonra akıl sağlığının yerinde olup olmadığının araştırılması için çeşitli hastanelere gönderilen Mehmet Peker'e, raporların ardından müebbet hapis cezası verildi.

Olay 21 Temmuz 2019 günü yaşanmıştı. Köşk ilçesinde elektrikçilik yapan ve 42 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Biçer evinin hemen yakının bulunan dere kenarında feci şekilde öldürülmüş vaziyette bulundu. Kafası taşla ezilen ve vücudunun değişik yerlerinde bıçak yarası bulunan elektrikçi Mehmet Biçer'in evinin önünde öldürüldükten sonra dere kenarına sürüklendiği tespit edilmişti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri Mehmet Biçer'in evinin hemen yanındaki evin balkonunda bulduğu kanlı tişörtten yola çıkarak cinayeti komşusu Mehmet Peker'in işlediğini tespit etmişti.

Olaydan sonra kanlı elbiseleri bulunan ancak kendisi kaçan Mehmet Peker, ekiplerin çalışmaları sonucu olaydan birkaç gün sonra İzmir'de bir restoranda yemek yerken yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan Mehmet Peker'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için çeşitli hastanelerde muayene ve teste tabi tutulduğu belirtildi. Hastaneden gelen raporlarda akıl sağlığı yerinde olduğu belirlenen katil zanlısı Mehmet Peker, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. - AYDIN