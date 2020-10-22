Son dakika haberi: KAVAK Başkanı Şişman, Kozan'daki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı (KAVAK) Başkanı Emine Şişman ve yönetim kurulu üyeleri Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü.

İlçeye bağlı Kuyubeli Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta başlayan ve 3 gün süren orman yangınında evleri yanan vatandaşlarla bir süre görüşen Şişman, buradaki ailelere gıda yardımda bulundu.

Dede Akçalı ilkokulunu da ziyaret eden Şişman ve beraberindekiler öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.

Şişman, daha sonra Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'ı makamında ziyaret ederek vakfın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.