Son dakika haberi! Kavak Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kavak Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti

08.03.2022 20:39
Son dakika haberi! Kavak Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti

Son dakika haberi... Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınlara yönelik ziyaretlerde bulunuldu.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınlara yönelik ziyaretlerde bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli ,Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü ve diğer kuruluşlarda çalışan kadınları ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp gül verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın personelle de sohbet eden Güveli, yaptıkları hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kavak Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kavak Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti - Son Dakika
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