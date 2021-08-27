Son dakika haberi... Kavak jandarmadan drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Kavak- Asarcık kara yolunda drone destekli trafik denetimi geçekleştirdi.

Denetimde ekipler, sürücülere emniyet kemerlerini takmaları, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, ters yöne giriş yapılmaması ve hareket halinde iken cep telefonu ile görüşülmemesi gibi konularda uyarıda bulundu.

Uygulamada, trafik kurallarına aykırı harekette bulunan 9 sürücüye toplam 1296 lira para cezası yazıldı.