Son dakika haberi: Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi "Uzakta Değiliz" Projesi - Son Dakika

Son dakika haberi: Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi "Uzakta Değiliz" Projesi

11.01.2021 12:41
Son dakika haberi: Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi

Edinilen son dakika haberine göre Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Cumhur Tosun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya koydukları "Uzakta Değiliz" projesinin devam ettiğini bildirdi.

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Cumhur Tosun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya koydukları "Uzakta Değiliz" projesinin devam ettiğini bildirdi.

Tosun, Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında okulların uzaktan eğitime geçmesi ile birlikte Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi olarak hazırlanan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulan "Uzakta Değiliz" projesinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Projenin yüz yüze eğitime geçinceye kadar devam edeceğini belirten Tosun, şöyle devam etti:

"Kasım ayında tüm kademelerin uzaktan eğitime geçmesi ile birlikte okula hiç başlamayan 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin moral ve motivasyonlarının düştüğünü, okula sadece 2 hafta devam eden 9. sınıf öğrencilerinin okula uyum sorunlarını ve YKS hazırlığında olan 12. sınıf öğrencilerinin de çalışmalarına evde edebilmeleri için uygun moral motivasyonlarını kaybettiklerini belirledik. Bu kapsamda eğitim ve öğretim sürecinin devamının sağlanması ve verimliliğin artırılması, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin eğitim ve öğretim içerikli gündem görüşmelerine süreklilik kazandırmak ve uzaktan eğitme devam eden öğrencilerimizin psikososyal ve akademik durumlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla içeriğinde sınıflar arası genel kültür bilgi ve yarışmaları, münazaralar, satranç turnuvaları, meslek söyleşileri, müzik dinletileri, spor, bilgi yarışmaları ve edebiyat etkinlikleri bulunan 'Uzakta Değiliz' projemizi uygulamaya koyduk."

Her gün saat 21.00'de projede yer alan konulardan birinin işlendiğini belirten Tosun, bu zamana kadar yapılan 33 etkinliğe toplamda bin 750 öğrenci, öğretmen ve velinin katıldığını, aynı zamanda Rıdvan Çelikel Fen Lisesi YouTube sayfasından canlı yayınlanan etkinliklerin 4 bin üzerinde görüntülendiğini kaydetti.

Hisarcık, Milli, Kavak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi 'Uzakta Değiliz' Projesi - Son Dakika


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