TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Politika duruşu, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edecektir

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda, elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( TCMB ) Başkan Şahap Kavcıoğlu 'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla bilgilendirme toplantısında konuştu. (5)

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Kavcıoğlu: 'Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda, elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

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