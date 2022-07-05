Son dakika haberi... 'KAVGA ETMESİN' DİYE ANNESİ KAPIYI KİLİTLEYİNCE BALKONDAN ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi... 'KAVGA ETMESİN' DİYE ANNESİ KAPIYI KİLİTLEYİNCE BALKONDAN ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ

05.07.2022 10:20
Son dakika haberi... 'KAVGA ETMESİN' DİYE ANNESİ KAPIYI KİLİTLEYİNCE BALKONDAN ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da tartıştığı komşusu Ahmet Pekyen'i (66), av tüfeğiyle öldüren Lokman Demirezer (33) tutuklandı.

ADANA'da tartıştığı komşusu Ahmet Pekyen'i (66), av tüfeğiyle öldüren Lokman Demirezer (33) tutuklandı. Demirezer'in, komşusuyla konuşmak için aşağı ineceğini söylediği, annesinin ise kavga yaşanmaması için kapıyı kilitleyince balkonda bekleyip, dışarı çıkan Ahmet Pekyen'e ateş ettiği ortaya çıktı.

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında yaşayan Ahmet Pekyen ve ailesi ile sürekli balkondan çöp attığı öne sürülen üst kat komşusu Lokman Demirezer arasında husumet başladı. 3 Temmuz akşamı da balkona çıkan Demirezer, iddiaya göre, apartmana giren Onur Pekyen'in (26) başına tükürdü. İkili arasında başlayan tartışma, baba Ahmet Pekyen'in araya girmesiyle sonlandı. Demirezer'in tartışma sırasında 'Sizi öldüreceğim' diyerek Pekyen ailesini tehdit ettiği öne sürüldü.

İŞTEN DÖNÜŞ SAATİNİ BEKLEMİŞ

Dün saat 07.00 sıralarında yeniden balkona çıkan Demirezer, elektrik teknisyeni Onur Pekyen'in işten dönüş saatini beklemeye başladı. Ahmet Pekyen ise oğlunun yeni bir kavgaya karışmaması için apartmanın önüne gitti. Bu sırada Demirezer, evdeki ruhsatlı av tüfeğiyle balkondan ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, Ahmet Pekyen'in omuz ve boynuna isabet etti. Ağır yaralanan Pekyen, çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Lokman Demirezer'i, evinde, olayda kullandığı av tüfeğiyle gözaltına aldı.

'KÜFRETTİLER, KAFAMA TAKTIM'

Emniyete götürülen Lokman Demirezer'in, sabah saatlerinde komşularıyla konuşmak için aşağı ineceğini söylediği, annesi N.D.?nin ise yeni bir kavganın yaşanmaması için evin kapısını kilitlediği ortaya çıktı.

Bosna Hersek'te Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduğu, denklik başvurusu yaptığı belirtilen Demirezer ifadesinde, Olaydan bir gün önce çıkan kavgada bana küfrettiler. Gece boyunca bunu kafama taktım. Sabah konuşmak için aşağı inecektim ancak annem kapıyı kilitledi. Tüfekle balkona çıkınca Ahmet'i görüp, ateş ettim dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lokman Demirezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Yeşilyurt, Seyhan, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 'KAVGA ETMESİN' DİYE ANNESİ KAPIYI KİLİTLEYİNCE BALKONDAN ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... 'KAVGA ETMESİN' DİYE ANNESİ KAPIYI KİLİTLEYİNCE BALKONDAN ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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