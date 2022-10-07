Son dakika haberleri... Kavga ettikleri sırada oğlunu vuran babaya 3 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kavga ettikleri sırada oğlunu vuran babaya 3 yıl 10 ay hapis cezası

07.10.2022 09:17

Son dakika haberler: Kavga ettikleri sırada oğlunu vuran babaya 3 yıl 10 ay hapis cezası Kağıthane'de kavga ettikleri esnada oğlunu silahla yaralayan Kemal Kuzu'nun 4 ayrı suçtan yargılandığı davada mahkeme, sanığı 2 ayrı suçtan toplamda 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kavga ettikleri sırada oğlunu vuran babaya 3 yıl 10 ay hapis cezası

İSTANBUL - Kağıthane'de kavga ettikleri esnada oğlunu silahla yaralayan Kemal Kuzu'nun 4 ayrı suçtan yargılandığı davada mahkeme, sanığı 2 ayrı suçtan toplamda 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kağıthane'de 28 Eylül 2021'de kavga ettikleri sırada oğlu Selim Kuzu'yu silahla yaralayan baba Kemal Kuzu'nun (70), 4 ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz müşteki sanıklar Kemal ve Selim Kuzu, avukatlarıyla hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan müşteki sanık Selim Kuzu, "Ben Kemal Kuzu'ya vurmadım, elinden silah ve bıçağı aldım. Şikayetim devam etmektedir, sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

Müşteki sanık Kemal Kuzu ise mahkemedeki savunmasında, "Bütün olay maddiyattan kaynaklanmaktadır. Benden para istedi, vermeyince de bu türden hadiseler meydana geldi. Bana yönelik küfür ve hakaret eylemleri gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan taraflar, mahkemeden beraatlarını talep etti.

3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, müşteki sanık Kemal Kuzu'yu 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıl 8 ay, 'kasten yaralama' suçundan ise haksız tahrik indirimi de uygulayarak 2 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, müşteki sanık Kemal Kuzu'nun 'tehdit' suçunu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verirken, ayrıca 'hakaret' suçunun karşılıklı olarak işlenmesi gerekçesiyle de bu suçtan Kemal Kuzu'ya ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Heyet, müşteki sanık Selim Kuzu'nun ise 'basit yaralama' suçundan 2 bin 240 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki şüphelilerin ikametlerinde tartıştıkları esnada tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun diğer müşteki şüpheli Kemal Kuzu'ya hitaben 'annemin ölümüne sen neden oldun, senin yüzünden annem öldü' dediği ve sinkaflı sözler ederek üzerine yürüdüğü anlatıldı.

Müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun karnından silahla yaralandığı ve başında da kanama bulunduğunun belirtildiği iddianamede, yaralanma nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun Adli Tıp Kurumu raporunda, vücudunda oluşan kırıkların yaşam fonksiyonlarına etkisinin orta derece olduğunun belirtildiği iddianamede, diğer müşteki şüpheli Kemal K.'nın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheli Selim Kuzu'nun 'hakaret' ve 'üst soya karşı silahla kasten yaralama' suçlarından 9 aydan 3.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, müşteki şüpheli Kemal Kuzu'nun ise 'ruhsatsız silah bulundurma', 'tehdit', 'hakaret' ve 'altsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 14 yıl 9 ay 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Kaynak: İHA

Kağıthane, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kavga ettikleri sırada oğlunu vuran babaya 3 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika

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