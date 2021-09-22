Son dakika haberi! Kavga ihbarına giden polis esrar ele geçirdi - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekipleri esrar ele geçirdi.

Olay, 20 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde bir ikametten kavga ve gürültü ihbarı gelmesi üzerine, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler belirtilen adrese gitti. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde adresin sürekli suça karışan kişilerin toplanma yeri olduğu tespit etti. Bunun üzerine adli makamlardan alınan izinin ardından bahse konu eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şahıs yakalanırken, ikamette yapılan aramada 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet bıçak, 6 kilo yaş esrar, 34 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM