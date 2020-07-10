Son dakika haberi! Kavgada bıçakla ağır yaralamaya gözaltı - Son Dakika

Samsun'da bir kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında B.İ.'yi (37) sırtından bıçakla ağır yaralayan Y.B.(27) olaydan sonra kaçtı. Özel bir hastaneye kaldırılan B.İ. hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayın şüphelisi Y.B.'yi Adalet Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan Y.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN