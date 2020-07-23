Son dakika haberi! Kavgada oğlunu bıçaklayanı, pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberi! Kavgada oğlunu bıçaklayanı, pompalı tüfekle öldürdü

Son dakika güncel haberi... BURSA'da Engin Akın (45), kavgada oğlu Emrah Akın'ı (25) bıçaklayan Murat Arslan'ı (28) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Son dakika haberi! Kavgada oğlunu bıçaklayanı, pompalı tüfekle öldürdü, System.String[]

BURSA'da Engin Akın (45), kavgada oğlu Emrah Akın'ı (25) bıçaklayan Murat Arslan'ı (28) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ağır yaralanan Emrah Akın ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karacabey ilçesi Esentepe Meydanı'nda meydana geldi. Murat Arslan ile arkadaşı Emrah Akın arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat Arslan, cebinden çıkardığı bıçakla Akın'ı yaraladı. Emrah Akın kanlar içinde yere yığıldı.

Bu sırada olaya tanık olan bir kişi, Emrah Akın'ın emlakçı olan babası Engin Akın'ı arayıp, haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Engin Akın, otomobilinden pompalı tüfeği alarak, burada bekleyen Murat Arslan'a 5 el ateş etti. Murat Arslan, yaralanırken, Engin Akın kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Emrah Akın ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, Engin Akın'ı yakalamak için çalışma başlattı.


Murat Arslan, Karacabey, Emrah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 11:53 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kavgada oğlunu bıçaklayanı, pompalı tüfekle öldürdü - Son Dakika
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