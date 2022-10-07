Son dakika haberi... KAVGADA TANIMADIĞI SALDIRGAN TARAFINDAN KASIĞINDAN BIÇAKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi... KAVGADA TANIMADIĞI SALDIRGAN TARAFINDAN KASIĞINDAN BIÇAKLANDI

07.10.2022 21:36

Son dakika haberi: ANTALYA'da aralarında anlaşmazlık olan H.Ö. ile Ali H.Ö.?nün kavgasına karışan kimliği belirsiz bir kişi, Ali H.Ö.?yü bıçakla kasığından yaraladı.

ANTALYA'da aralarında anlaşmazlık olan H.Ö. ile Ali H.Ö.?nün kavgasına karışan kimliği belirsiz bir kişi, Ali H.Ö.?yü bıçakla kasığından yaraladı. Olay sonrası şüphelinin kaçma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Ali H.Ö.(30) ile H.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü esnada kavgaya karışan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Ali H.Ö.'yü kasığından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ali. H.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kavga eden H.Ö., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. H.Ö.'nün, kavgaya karışan ve Ali H.Ö.'yü bıçakla yaralayıp kaçan şüpheliyi tanımadığını söylediği öğrenildi.

Kavga anı ile Ali H.Ö.?yü bıçaklayan şahsın olay yerinden kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bıçaklı saldırganın kafasında şapka ve şort giydiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Muratpaşa, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KAVGADA TANIMADIĞI SALDIRGAN TARAFINDAN KASIĞINDAN BIÇAKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... KAVGADA TANIMADIĞI SALDIRGAN TARAFINDAN KASIĞINDAN BIÇAKLANDI - Son Dakika
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