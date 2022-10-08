Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı - Son Dakika
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Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı

08.10.2022 16:46
Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü şahıs, biriyle tartışırken kendisini uzaklaştırmaya çalışan polisin kolunu ısırıp hakaretlerde bulundu. Güçlükle kontrol altına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta A.A. isimli kişi arkadaşı ile yolda yürürken yere düşen sigarasını almaya çalıştığı sırada kendisine bakan kişiye "Ne bakıyorsun lan" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşların uzaklaştırmaya çalıştığı şahıs tartışmaya devam edince o sırada bölgede görevli olan trafik polis olaya müdahale etmek istedi.

'Ne bakıyorsun lan' kavgasında ortalık karıştı! Ayırmaya gelen polisi ısırdılar

POLİSİN KOLUNU ISIRDI

Polisin uzaklaştırmaya çalıştığı alkollü şahıs bu kez de polise küfür ve hakaret edip, mukavemette bulunmaya çalıştı. Alkollü şahıs kendisini sakinleştirmeye çalıştığı sırada polisin kolunu ısırdı. Olayın devam etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kelepçe takılarak yere yatırılan alkollü şahıs bu sırada polislere önce küfür etti, ardından da özür diledi. Polis otosuna da güçlükle bindirilen alkollü şahıs hastanede yapılan kontrollerinin ardından emniyete götürülüp gözaltına alındı.

'Ne bakıyorsun lan' kavgasında ortalık karıştı! Ayırmaya gelen polisi ısırdılar

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Olay sırasında yaralanan polisin kolu alçıya alınırken, elinde kırık ve ısırıktan dolayı yaralanma olduğu ifade edildi. Hakkında 12 ayrı suçtan sabıkası bulunduğu öğrenilen şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı - Son Dakika

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