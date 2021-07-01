KAVGAYI GÖRÜNTÜLEMEK İSTEYEN GAZETECİLERE POLİSTEN SERT MÜDAHALE - Son Dakika

SİVAS'ta, cadde ortasında iki grup arasında yaşanan kavgayı görüntülemek isteyen gazeteciler, polis ekiplerinin sert müdahalesi ile karşılaştı.

Olay, akşam saatlerinde Sivas kent merkezinde bulunan Hayri Sığırcı Caddesinde yaşandı. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında cadde ortasında kavga çıktı. Kavga sonrası cadde üzerinde toplanan kalabalık gruba polis müdahale etti. Olayı görüntülemeye çalışan basın mensupları polis ekiplerince engellenirken, basın kartları da dikkate alınmadı. Polisler, görüntü almanın suç olduğunu iddia ederek gazetecileri sert müdahale ile uzaklaştırmaya çalıştı.

VALİDEN BASIN MENSUPLARINA TELEFON

Olayın ardından engellenen basın mensuplarıyla telefon görüşmesi yapan Sivas Valisi Salih Ayhan yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Basının haber alma ve yayma özgürlüğü engellenemez. Yaşanan olayın sorumluları hakkında gereken inceleme yapılacaktır dedi.