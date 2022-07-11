Kaza saat 16.30 sıralarında Dişli kavşağında meydana geldi. Bolvadin'den Emirdağ yönüne giden M.V. yönetimindeki 03 ED 083 plakalı otomobil, kavşakta sol şeritten sağ şeride geçmek istediği sırada aynı istikamette seyir halindeki A.G.'nin kullandığı 34 DPY 331 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada G.G. yönetimindeki otomobil metrelerce sürüklenip bir evin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.G. ile eşi B.G. ve diğer araç sürücüsü M.V., Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... KAVŞAKTA ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ EVİN BAHÇESİNE UÇTU 3 YARALI - Son Dakika

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