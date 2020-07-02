Son dakika haberi! Kavşakta otomobille motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kavşakta otomobille motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Hürriyet Caddesi'ndeki Hürriyet Polis Merkezi önünde meydana geldi. Hürriyet Caddesi'nden Belediye Meydanı yönüne giden Polat Kaşka'nın kullandığı 09 PZ 377 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş için manevra yapan Evren Tın yönetimindeki 09 ACR 627 otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayan motosikletin sürücüsü Polat Kaşka, arkasındaki Cihat Kaşka ile otomobil sürücüsü Evren Tın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.