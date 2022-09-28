Son dakika haberi | KAVŞAKTA TRAFİK KAZASI 2 YARALI

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde trafik sinyalizasyon sisteminin bulunduğu kontrollü kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 20.45 sıralarında Akdeniz Bulvarı ile Şehit Mustafa Gürcan Caddesi'nin kesiştiği trafik sinyalizasyon sistemli kavşakta meydana geldi. Bekir İ.'nin kullandığı 07 ZZ 493 plakalı otomobil ile Palmiye Caddesi'nden giriş yapan Gülşah S.'nin kullandığı 07 BBZ 565 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Gülşah S. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken Bekir İ. ve yanında bulunan Gülten İ. yaralandı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınan yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hurda yığınına dönen 07 ZZ 493 plakalı otomobilin sürücüsü Bekir İ. araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücüye sağlık görevlileri ilk müdahaleyi otomobil içinde yaparken itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü trafik akışının sağlandığı Akdeniz Bulvarı üzerinde araçların kaldırılmasının ardından akış normal seyrine döndü.