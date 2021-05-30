KOCAELİ KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 'ZALİM' İ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

Olay saat 18.30 sıralarında Halıdere yakınlarında bulunan eski bir taş ocağında meydana geldi. Taş ocağının güvenliğine ait 'Zalim' isimli köpek, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki kayalıkların üzerine çıktıktan sonra inemedi. Bekçinin haber vermesi üzerine taş ocağına itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Zalim, merdiven yardımıyla indirildi. Yarası bulunmayan köpek sahibine teslim edildi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde eski bir taş ocağında kayalıkların üzerinde mahsur kalan 'Zalim' isimli köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 6 bin 933 yeni vaka tespit edildi

Merakla bekleniyordu! Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı

Fenerbahçe, Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Marcelo için harekete geçti

Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten Sedat Peker'in ihale iddiasına yanıt: THY ile hiçbir ticari bağ yok