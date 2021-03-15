Son dakika haberi... Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika

Akkise Mahallesinde K.Ç, hayvanlarıyla ilgilenmek için ahıra gittiğinde kapısını açık unuttuğu ahırda 70 küçükbaş hayvanın olmadığını fark etti.

Doğal gaz borusunu parçalayan kadın hala komşularına rahat vermiyor! Bu sefer de biber gazıyla üstlerine yürüdü

Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu