Son dakika haberi... Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu - Son Dakika

Konya'nın Ahırlı ilçesinde kaybolan 70 küçükbaş hayvan, ilçe jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Akkise Mahallesinde K.Ç, hayvanlarıyla ilgilenmek için ahıra gittiğinde kapısını açık unuttuğu ahırda 70 küçükbaş hayvanın olmadığını fark etti.
K.Ç'nin yardım istemesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 3 saatlik arama sonucunda ahırın 14 kilometre uzağında 70 küçükbaş hayvanı buldu.
Hayvanlarına kavuşan K.Ç. sevinç gözyaşlarının eşliğinde jandarmaya teşekkür etti.
Kaynak: AA
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