Şanlıurfa'da evden çıktıktan sonra kaybolan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak 5 gün sonra Gaziantep'te bulundu. Kaybolduktan Hüseyin Alpak'ın babasına maddi olarak yardımcı olmak için evden ayrıldığı ortaya çıktı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Mürdümüğü ekipleri tarafından şehirler arası otobüs terminalinde bulunan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak, ailesine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından özlemle beklediği oğlunun elinden tutarak emniyetten çıkan baba Salih Alpak ve oğlu Hüseyin'in mutluluğu gözlerinden okundu.

Baba Alpak, oğlunun bulunduğu için yaşadığı mutluluğu basın mensuplarına anlattı. Oğlunun çalışmak için Eskişehir'e gitme kararı aldığı ve evden ayrıldığını belirten baba Salih Alpak, "Ara sıra bana da 'baba ben gidip çalışayım yeterince paramız yok' diyordu Allah razı olsun Gaziantep Emniyeti görmüş almışlar çok da iyi bakmışlar. 5 günde içimiz kan ağladı her şey geldi aklımıza. Buluştuğumuzda 'baba beni bir daha bırakma, seni çok seviyorum' dedi ben de seni çok seviyorum oğlum dedim. Bizim devletimiz kadar güzel bir devlet yoktur bunu ben anladım" dedi.

5 gün sonra polisler tarafından bulunan Hüseyin Alpak ise, ailesine destek olmak için evden çıktığını ama bir daha yapmayacağını söyledi. - GAZİANTEP