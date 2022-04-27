KAYDIRAKTA BACAĞI DEMİRLERE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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KAYDIRAKTA BACAĞI DEMİRLERE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

27.04.2022 11:59

BURSA'da oyun parkındaki kaydırakta sağ bacağı korkuluk demirlerine sıkışan 7 yaşlarındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

BURSA'da oyun parkındaki kaydırakta sağ bacağı korkuluk demirlerine sıkışan 7 yaşlarındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Muhtarlığı önündeki çocuk parkında kaydırağa çıkan erkek çocuğun sağ bacağı yanlarda bulunan korkuluk demirlerinin arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kompresörlü makasla demirleri açarak çocuğun bacağını sıkıştığı yerden çıkardı. Parktakiler, itfaiye ekiplerini alkışlarken, yara almadan kurtarılan çocuk, kaydıraktan kayarak oyununa devam etti.

KAYDIRAKTA BACAĞI DEMİRLERE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
KAYDIRAKTA BACAĞI DEMİRLERE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
KAYDIRAKTA BACAĞI DEMİRLERE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
KAYDIRAKTA BACAĞI DEMİRLERE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

YORUMLAR
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Bursa'da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı Bursa'da kaydırak demirlerine sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYDIRAKTA BACAĞI DEMİRLERE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYDIRAKTA BACAĞI DEMİRLERE SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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