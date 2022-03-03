Son dakika haberi | Kayınbiraderini öldürün şüpheli, 9 ay sonra yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Kayınbiraderini öldürün şüpheli, 9 ay sonra yakalandı

03.03.2022 14:33
Son dakika haberi | Kayınbiraderini öldürün şüpheli, 9 ay sonra yakalandı

Son dakika gündem haberi: AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kayınbiraderi Şanver Altuner'i (61) pompalı tüfekle vurarak öldüren Mehmet Altuner, 9 ay sonra jandarma ekiplerince yakalandı.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kayınbiraderi Şanver Altuner'i (61) pompalı tüfekle vurarak öldüren Mehmet Altuner, 9 ay sonra jandarma ekiplerince yakalandı.

Sultanhisar'ın kırsal Atça Mahallesi'nde evli ve 3 çocuk babası Mehmet Altuner, geçen yıl 28 Mayıs'ta aynı zamanda amcasının oğlu olan kayınbiraderi evli ve 1 çocuk babası Şanver Altuner ile ortak küçükbaş hayvan besledikleri Yağdere Mahallesi'ndeki araziye gitti. İddiaya göre, Şanver A., babasından kendisine ve kız kardeşine miras kalan ortak arazide Mehmet Altuner'i istemeyince tartışma çıktı. Çıkan kavgada Mehmet Altuner, yanındaki pompalı tüfek ile Şanver Altuner'i göğsünden vurdu. Bir süre sonra bölgeye gelen Hasan Altuner, babasını kanlar içinde yerde buldu. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Şanver Altuner'in yaşamını yitirdiğini belirledi.İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri olayın ardından kaçan Mehmet Altuner'in yakalanması için çalışma başlattı. Altuner'in kırsal Uzunlar Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, önceki gün belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yakalanıp, gözaltına alınan Altuner, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son dakika haberi | Kayınbiraderini öldürün şüpheli, 9 ay sonra yakalandı
Son dakika haberi | Kayınbiraderini öldürün şüpheli, 9 ay sonra yakalandı
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Mehmet Altuner, Jandarma, Mayıs, Atça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kayınbiraderini öldürün şüpheli, 9 ay sonra yakalandı - Son Dakika


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