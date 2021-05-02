Kızını dövdüğü için kayınpederini öldüren anne adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kızını dövdüğü için kayınpederini öldüren anne adliyeye sevk edildi

02.05.2021 15:39

Kızını dövdüğü için kayınpederini öldüren anne adliyeye sevk edildi Kızını döven kayınpederini av tüfeği ile öldürdü Cinayet şüphelisi gelinin eşi: -"Babam silahı göğsüne dayamış ve 'vuramazsın' demiş" -"Babam torunlarını pek sevmezdi, istemezdi" Kastamonu'nun Cide ilçesinde 12 yaşındaki...

Kızını dövdüğü için kayınpederini öldüren anne adliyeye sevk edildi

Kızını döven kayınpederini av tüfeği ile öldürdü

Cinayet şüphelisi gelinin eşi:

-"Babam silahı göğsüne dayamış ve 'vuramazsın' demiş"

-"Babam torunlarını pek sevmezdi, istemezdi"

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde 12 yaşındaki kızını döven kayınpederini av tüfeği ile vurarak öldüren gelin adliyeye sevk edildi.

Olay, Cide'nin Kızılalan köyünde meydana geldi. İddiaya göre F.O. (35), işten eve geldiği sırada kızı E.O'nun ağladığını gördü. Kızının "dedem beni dövdü" demesi üzerine sinirlenen F.O., duvardaki av tüfeğini eline alıp kayınpederi Mevlüt O'ya doğrulttu. O sırada gelin F.O. ile kayınpederi Mevlüt O. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan boğuşma sırasında yaşlı adam tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından F.O., Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen F.O., adliyeye sevk edildi.

"Babam çocuklarımı sevmezdi, sürekli torunlarını azarlardı"

F.O'nun eşi B.O., daha önceden böyle bir olayın yaşanmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim kayınpederini biraz sevmezdi, araları soğuktu. Ben işteydim, hanım da işteydi. Eve gelince kızımız ağlamaya başlıyor. 'Ne oldu kızım?' diye sorduğunda, kızım, 'dedem beni dövdü' demiş. Bu arada eşimde silahı duvardan almış. Babamda 'vuramazsın, çekemezsin' derken silahı elinden almaya çalışmış. Sonra babam silahı göğsüne dayamış ve 'vuramazsın' demiş. Hanımda, 'yapmak istememiştim, pişmanım' diyor. O esnada tetiğe eli değmiş. Silahın ateş almasıyla babam vefat etti. Hanım işten gelmişti, bende köydeydim. Gözaltına alındıktan sonra eşim ile hiç görüşemedim. Görüştürmüyorlar. Öyle aralarında bir sorun yoktu ama sadece çocuk kavgası vardı. Babam torunlarını pek sevmezdi, istemezdi. Torunlarına bir şey almazdı, sürekli torunlarını azarlardı. Göğsüne silahı dayayınca eşim babama 'sen benim çocuğumu niye dövüp duruyorsun?' diye sormuş. Babam da 'vuramazsın' derken silah ateş almış. Oğlum arayıp haber verdi. Oğlumda olay esnasında dışarıdaymış. Olayı haber alır almaz hemen eve geldim, işteydim ben. Olan oldu artık"

Mevlüt O'nun akşam saatlerinde adli tıptan cenazesinin alınarak, Kızılalan köyünde aile kabristanlığında defin edileceği öğrenildi.

Kızını dövdüğü için kayınpederini öldüren anne adliyeye sevk edildi
Kızını dövdüğü için kayınpederini öldüren anne adliyeye sevk edildi
Kızını dövdüğü için kayınpederini öldüren anne adliyeye sevk edildi
Kızını dövdüğü için kayınpederini öldüren anne adliyeye sevk edildi
Kızını dövdüğü için kayınpederini öldüren anne adliyeye sevk edildi
Kızını dövdüğü için kayınpederini öldüren anne adliyeye sevk edildi
Kızını dövdüğü için kayınpederini öldüren anne adliyeye sevk edildi
Kızını dövdüğü için kayınpederini öldüren anne adliyeye sevk edildi
Kızını dövdüğü için kayınpederini öldüren anne adliyeye sevk edildi
Kızını dövdüğü için kayınpederini öldüren anne adliyeye sevk edildi
Kızını dövdüğü için kayınpederini öldüren anne adliyeye sevk edildi
Kızını dövdüğü için kayınpederini öldüren anne adliyeye sevk edildi

Kastamonu, Av Tüfeği, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızını dövdüğü için kayınpederini öldüren anne adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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