Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü - Son Dakika

11 Gün önce kayıp ihbarı yapılan 68 yaşındaki Altue El Hassan'ın damadı tarafından öldürülerek oturdukları binanın zemin katına gömüldüğü ortaya çıktı. Kayınvalidesinin üzerine beton döktüğünün de itiraf eden damadın polisteki sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 11 gün önce 68 yaşındaki Altue El Hassan'ın ailesi tarafından kayıp olduğunu belirterek, Emniyete kayıp ilanında bulundu. Soruşturmayı sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altue El Hassan, damadı M.E.A'yı sorguya aldı.

DAMAT SORGUDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

M.E.A. kayınvalidesini öldürerek ikamet ettikleri, Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokaktaki 5 katlı binanın zemin katını eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Olay yerine gelen Kilis Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan'ın gözetiminde cesedin beton kırılarak çıkardı. Olay Yeri inceleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ceset çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Gözaltındaki M.A.A'nın sorgusu sürüyor.