Son dakika haberi... KAYIP 2 JANDARMA VE OPERATÖR ARANIYOR

Son dakika haberi: Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor (2)Giresun'daki sel felaketinde, Tirebolu- Doğankent yolunun 12'nci kilometresindeki çöken menfezden düşerek, kaybolan jandarma minibüsündeki 2 asker ile aynı menfezden düşen greyderin operatörü Mehmet Ali Akbulut'u...

Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor (2) Giresun'daki sel felaketinde, Tirebolu- Doğankent yolunun 12'nci kilometresindeki çöken menfezden düşerek, kaybolan jandarma minibüsündeki 2 asker ile aynı menfezden düşen greyderin operatörü Mehmet Ali Akbulut'u (56) arama çalışmaları sürdürülüyor. AFAD, Jandarma Arama- Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri, dere yatağında kayıp kişilerden iz arıyor. Selde kaybolan 8 kişinin aileleri de bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor. Kara yolunun çöktüğü bölgede, 3 jandarma görevlisinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 10:42

Kaynak: DHA

Son Dakika

Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi

Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz

MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi

"Haydi herkes piste, oynamayan korona olsun" diyen piyanist ve düğün sahibine para cezası kesildi

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi

İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor

Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti

Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Atatürk" vurgulu paylaşım

Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi

İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk

Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi

Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi

Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu