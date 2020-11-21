Son dakika haberleri: Kayıp genç elektrik direğinde asılı bulundu - Son Dakika

Samsun'da ailesinin kayıp olduğuna dair polis merkezine müracaatta bulunduğu 22 yaşında genç evinin yakınında elektrik direğinde asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ömer Ç.'nin ailesi akşam eve dönmeyince Recep Tokur Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu. Ömer Ç. bu sabah yakınları tarafından evinin yakınındaki boş arsadaki elektrik direğine asılı halde ölü olarak bulundu.

Ömer Ç.'nin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde memur olarak görev yaparken, tayininin Çarşamba ilçesine çıkarıldığı ve bu olaya üzülerek istifa ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-İHA-