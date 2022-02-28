Son dakika haberi... Kayıp gurbetçi kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kayıp gurbetçi kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

28.02.2022 16:13

Son dakika haberlerine göre Kayıp gurbetçi kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Katil zanlısı Türkiye'de gözaltına alındı Almanya'da kocası ve 4 çocuğu ile yaşayan ve 9 gündür kayıp olan Elif Uzunoğlan'ın kocası tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kayıp gurbetçi kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Katil zanlısı Türkiye'de gözaltına alındı

GAZİANTEP - Almanya'da kocası ve 4 çocuğu ile yaşayan ve 9 gündür kayıp olan Elif Uzunoğlan'ın kocası tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Karısını öldürdüğünü itiraf eden ve aldatıldığını öne süre zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye Almanya'nın Fehrbellin şehrinde yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, yaklaşık 1 hafta önce 4 çocuğu ile birlikte Türkiye'ye geldi. Uzunoğlan, karısının nerede olduğunu soran yakınlarına, eşinin kendisini terk ettiğini, nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine karısının akrabaları durumdan şüphelendi. Türk ve Alman güvenlik güçlerine Elif Uzunoğlan'ın kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine Alman polisi harekete geçti.

Bu esnada Elif Uzunoğlan'ın yakınları da sosyal medya hesaplarından Elif Uzunoğlan ve kocası Hüseyin Uzunoğlan'ın bulunması için çalışma başlattı. Hüseyin Uzunoğlan'ın ifadesinin alınabilmesi için iletişime geçmek isteyen polisler, şahsın izini sürdü. Hüseyin Uzunoğlan'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunduğunu belirleyen Alman güvenlik güçlerinin Nizip Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçmesinin ardından ekipler, titiz bir çalışma yürüttü.

Nizip Emniyeti yürüttüğü çalışmalarda Hüseyin Uzunoğlan'ı yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde karısının evi terk ettiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyleyen Hüseyin Uzunoğlan, sorgulamada karısını öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı, karısını boğarak öldürdüğünü ve Almanya'da oturdukları evin bahçesine gömdüğünü söyledi.

İtiraflar üzerine polisler, Alman meslektaşları ile iletişime geçerek, 4 çocuk annesi kadının cesedinin bulunduğu yeri bildirdi. Yapılan kazı çalışmasında kadının cesedi bulundu.

Hüseyin Uzunoğlan ifadesinde karısının kendisini aldattığını iddia ederken, talihsiz kadının cesedinin ise yürütülen çalışmaların ardından defnedilmek üzere Türkiye'deki akrabalarına gönderildiği öğrenildi.

Son dakika haberi... Kayıp gurbetçi kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Son dakika haberi... Kayıp gurbetçi kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Son dakika haberi... Kayıp gurbetçi kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

YORUMLAR
500
Eşini Almanya'da öldüren adam Türkiye'de yakalandı Eşini Almanya'da öldüren adam Türkiye'de yakalandı Alman hükümeti, 2035'e kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmek istiyor Alman hükümeti, 2035'e kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmek istiyor ALMANYA'DA TEDAVİDEN SONUÇ ALAMAYAN HASTA, AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ ALMANYA'DA TEDAVİDEN SONUÇ ALAMAYAN HASTA, AMBULANS UÇAKLA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Gurbetçi, Türkiye, Almanya, Alman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kayıp gurbetçi kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
16:12 İki kuzen düştükleri su kuyusunda yaşamını yitirdi: Biri 2, diğeri 3'ündeydi!
16:10 İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor
15:51 Ekrem İmamoğlu: Yeni metrobüsler geliyor, kalanı için Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyoruz
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
15:44 Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena
15:44 Yağmacı olduğu iddia edilen Rus vatandaşını ağaca bağladılar
15:36 "Savaşa hayır" tişörtü giymeyi kabul etmeyen Aykut Demir'den açıklama: Giyseydim vicdanım rahat etmezdi
15:33 UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı
15:31 Rus Devlet televizyonu Batı'yı nükleer gücüyle tehdit ediyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 16:25:35. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kayıp gurbetçi kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement