TOKAT'ın Erbaa ilçesinde minibüsle 2 gün önce piknik yapmaya gittikten sonra haber alınamayan, Cevdet Baltacı (51) ile amca oğlu Ömer Baltacı (58) 250 metrelik uçurumun dibinde ölü bulundu.

İstanbul'da yaşayan ve yaklaşık 1 ay önce yaz tatili için Erbaa ilçesine bağlı Üzümlü köyüne gelen 3 çocuk babası Cevdet Baltacı ile aynı sebeple Koceeli'den köye gelen 2 çocuk babası Ömer Baltacı, 52 FR 235 plakalı minibüsle perşembe günü Doğanyurt köyü yakınlarındaki Hodaypınarı mevkisine piknik yapmaya gitti. Ömer ve Cevdet Baltacı'dan aynı gün akşam saatlerinden itibaren haber alınamadı. İki kişinin yakınları dün jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri ile kayıp 2 kişinin yakınları bölgede arama çalışması başlattı. Kayıp kuzenlerin kullandıkları yol çevresinde arama yapan akrabaları Hacı Ali Ezenci ve Mehmet Baltacı sabah saatlerinde minibüsün 250 metrelik uçurumun dibinde olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuzenlerin piknik yapmaya giderken kullandıkları minibüs uçurumun dibinde hurdaya dönmüş halde, Ömer ve Cevdet Baltacı'nın cansız bedenleri de aracın dışında farklı yerlerde bulundu. Araçtan fırladıkları düşünülen Ömer ve Cevdet Baltacı'nın uçurumda bulunan cesetleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden alındı. Traktör römorkuna konulan cesetler, yola kadar çıkartılıp burada cenaze aracına alınarak otopsi için Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.