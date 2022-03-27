Son dakika haberi: KAYIP OLARAK ARANIYORDU, GÖL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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Son dakika haberi: KAYIP OLARAK ARANIYORDU, GÖL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

27.03.2022 15:21

Gelen son dakika haberine göre KONYA'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan İlyas Atan (41), Beyşehir Gölü kenarında ölü bulundu.

KONYA'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan İlyas Atan (41), Beyşehir Gölü kenarında ölü bulundu. Cansız bedeninin yanında siyanür olduğu üzerinde durulan madde bulunan, vücudunda yara veya darp izi bulunmayan Atan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Beyşehir'in Üzümlü Mahallesi'nde oturan ve bir tüfek fabrikasında çalışan İlyas Atan, dün akşam eve dönmeyince ailesi polis merkezine gidip kayıp başvurusu yaptı. Bugün saat 06.00 sıralarında da çevredekiler, Beyşehir Gölü'nün, Güldibi mevkinde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri yerde yatan ve öldüğü belirlenen kişinin, ailesi tarafından kayıp olarak aranan İlyas Atan olduğunu belirledi. Cansız bedeninin yanında siyanür olduğu üzerinde durulan kimyasal madde bulunan ve vücudunda yara veya darp izi bulunmayan Atan'ın cesedi, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni de yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi: KAYIP OLARAK ARANIYORDU, GÖL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi: KAYIP OLARAK ARANIYORDU, GÖL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi: KAYIP OLARAK ARANIYORDU, GÖL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

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Beyşehir Gölü, Otopsi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KAYIP OLARAK ARANIYORDU, GÖL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: KAYIP OLARAK ARANIYORDU, GÖL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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