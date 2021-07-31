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Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası, yanında ekmek bıçağıyla ölü bulundu - Son Dakika

Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası, yanında ekmek bıçağıyla ölü bulundu

31.07.2021 13:59
Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası, yanında ekmek bıçağıyla ölü bulundu, System.String[]

Takirdağ'da eşinin iki gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu 42 yaşındaki şahıs, yanında ekmek bıçağıyla boş arazide ölü bulundu. Kanlar içinde bulunan cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorlu'da fabrika işçisi evli ve 2 çocuk babası Sedat Seval (42), önceki gün Muhittin Mahallesi'ndeki evine gelmeyince eşi H.S., İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. H.S., bir gün sonra eşinin telefonunda bulunan, 'telefonum nerede' uygulamasından Yenice Mahallesi Değirmendere mevkisinden sinyal geldiğini görerek, durumu jandarmaya bildirdi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Bölgeye giden jandarma ekipleri, Sedat Seval'in önce aracını buldu. Aramaları genişleten ekipler, aracın yaklaşık 100 metre ilerisindeki boş arazide Seval'i kanlar içinde yanında ekmek bıçağı, ölü buldu. Yapılan incelemenin ardından Sedat Seval'in cansız bedeni, otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlçe Jandarma Komutanlığı Sedat Seval'in intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğini belirlemek için özel ekip kurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası, yanında ekmek bıçağıyla ölü bulundu

Tekirdağ, Hisarcık, Jandarma, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası, yanında ekmek bıçağıyla ölü bulundu - Son Dakika


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