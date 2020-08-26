Kayıp yaşlı adam bulundu Covid şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da dün evinden çıkan haber alınamayan 74 yaşındaki şahıs, polisin arama çalışması sonucu bulundu. Yaşlı adamın, ailesinden 3 kişinin Korona Virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle şüpheli vaka olarak hastaneye gönderdi.

Olay, dün merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Halvet Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dışarı çıkan 4 çocuk babası Alaattin Karavan (74), bir daha eve dönmedi. Alzheimer başlangıcı olan Karavan'dan haber alamayan ailesi önce kendi yakınlarının aracılığıyla araştırma yaptı fakat başarılı olamayınca polise bilgi verdi.

Elazığ İl Emniyet Mdürlüğü'ne bağlı ekipler, arama çalışması sonucunda yaşlı adamı, Malatya yolu mevkiinde bir petrol istasyonu yanında buldu. Polis, aynı aileden 3 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Karavan'ı, 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

Covid-19 şüphesi nedeniyle yaşlı adam ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi Pandemi bölümüne sevk edildi.