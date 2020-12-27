ÇORUM'da kayıp olarak aranan yavru köpek polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Çorum'da yaşayan Eray Bolat'ın bir süre önce sahiplendiği köpeği kayboldu. Köpeğini çevrede arayan ancak bulamayan Bolat, polisten yardım istedi. Polis ekipleri Ata Caddesi üzerinde yavru bir köpek olduğunu fark etti. Polis memurları Ümmet Şahin ve Eren Telli, köpeği ekip otosuna alarak doyurdu. Sahibi, haber verilmesi üzerine köpeğini teslim aldı. Bolat, köpeğini bulan polis ekiplerine teşekkür etti.