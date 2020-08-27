Son dakika haberi! Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı

İSTANBUL - İstanbul Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında ormanlık alanda 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken söndürme çalışmalarına helikopterde destek verdi. Ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.