Osmancık kaymakamı Ayhan Akpay, semt pazarını ziyaret ederek vatandaşlara koronavirüs kurallarına riayet etmeyi konusunda ikaz etti.

Kaymakam Akpay, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini İlçede kurulan semt pazarında gerçekleştirerek alınan tedbirleri yerinde inceledi. Akpay, işletme sahipleri ve vatandaşlardan kontrollü sosyal hayatın devamı için; maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeyi sürdürmelerini istedi.

Yapılan denetime, daire amirleri ve denetim ekipleri de katıldı. - ÇORUM