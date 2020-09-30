Son dakika haberi! Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar'dan ziyaretler - Son Dakika

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Güvem Mahallesi'ne kurulan Jandarma Mobil Karakolu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Dilek'ten mobil karakol hakkında bilgi aldı.

Aksoy ve Acar, ardından Güvem Mahallesi'ne yapılacak jandarma karakol alanında inceleme yaptı.

Aksoy ve Süleyman Acar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e ilgi ve destekleri için teşekkür etti.