Son dakika haberi: Kaymakam Kaya: "Karaisalı şehitler diyarıdır" - Son Dakika

Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Kadir Genç'i mezarı başında dualarla andı.

Karaisalı'nın Güvenç Mahallesinden Veysel Genç ve Fadime Genç'in evlatları Kadir Genç'in mezarını ziyaret eden Kaymakam Mehmet Kaya ve şehidin ailesiyle dualar okudu.

Karaisalı nüfusuna kayıtlı yakın dönem 32 şehidin bulunduğunu belirten Kaymakam Kaya, "Yiğitler Diyarı Karaisalı, aynı zamanda şehitler diyarıdır. Gerek ilçemizde ikamet eden şehit aileleri, gerek Adana'nın muhtelif mahallelerinde ikamet eden şehit ailelerini yakından takip ediyoruz. Kendilerine daima şükranlarımızı sunuyoruz, bu anlamda Kadir Genç kardeşimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - ADANA