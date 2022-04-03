Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, şehit ve gazi aileleriyle birlikte iftar programında buluştu.

Seydişehir'de bir dinlenme tesisinde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, devlet olarak her zaman gazi, ve şehit yakınlarının yanında olduklarını söyledi.

Kaymakam Pişkin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kahramanlarımızın kendilerine olan emanetlerine ve bıraktıkları mirasa ilelebet sahip çıkacağız. Her yıl yaptığımız gibi bu yıl da mübarek ramazan ayındaki ilk iftar soframızı Kaymakamlığımızın ev sahipliğinde şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınlarıyla paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyduk. Devletimizin, bu aziz vatan uğruna gövdesini düşmana siper eden ve bir an olsun vatan savunmasında gözünü kırpmayan kıymetli kardeşlerimiz, babalarımız ve ağabeylerimizin yanında olduğunu belirtmek isteriz. Devletimizin kapıları tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi kıymetli gazi ve şehit yakınlarına da sonuna kadar açıktır."

İftarda katılan Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, "Şükürler olsun ki bu ramazan ayında da sizlerle birlikteyiz. Şehitler peygamberlerden sonra cennette ikinci makamda gaziler ise onların arkasından gelirler. Bir toprağın vatan olabilmesi için bu uğurda şehit ve gazilerin verilmesi gerekiyor. Bu noktada sizlerin evlatları ve gazilerimiz bu uğurda canlarını ve uzuvlarını vermiş. Bu vatan uğruna canlarını feda etmiş. Şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Bizlerde sizlerle birlikte olabilmekten mutluyuz. Sizler her şeyin en iyisine en güzeline layıksınız." dedi.

İftar programına Kaymakam Deniz Pişkin, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, şehit ve gazi yakınları katıldı.