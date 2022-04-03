Son dakika haberi | Kaymakam Pişkin şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Kaymakam Pişkin şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

03.04.2022 15:33
Son dakika haberi | Kaymakam Pişkin şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı

Son dakika habere göre Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, şehit ve gazi aileleriyle birlikte iftar programında buluştu.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, şehit ve gazi aileleriyle birlikte iftar programında buluştu.

Seydişehir'de bir dinlenme tesisinde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, devlet olarak her zaman gazi, ve şehit yakınlarının yanında olduklarını söyledi.

Kaymakam Pişkin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kahramanlarımızın kendilerine olan emanetlerine ve bıraktıkları mirasa ilelebet sahip çıkacağız. Her yıl yaptığımız gibi bu yıl da mübarek ramazan ayındaki ilk iftar soframızı Kaymakamlığımızın ev sahipliğinde şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınlarıyla paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyduk. Devletimizin, bu aziz vatan uğruna gövdesini düşmana siper eden ve bir an olsun vatan savunmasında gözünü kırpmayan kıymetli kardeşlerimiz, babalarımız ve ağabeylerimizin yanında olduğunu belirtmek isteriz. Devletimizin kapıları tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi kıymetli gazi ve şehit yakınlarına da sonuna kadar açıktır."

İftarda katılan Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, "Şükürler olsun ki bu ramazan ayında da sizlerle birlikteyiz. Şehitler peygamberlerden sonra cennette ikinci makamda gaziler ise onların arkasından gelirler. Bir toprağın vatan olabilmesi için bu uğurda şehit ve gazilerin verilmesi gerekiyor. Bu noktada sizlerin evlatları ve gazilerimiz bu uğurda canlarını ve uzuvlarını vermiş. Bu vatan uğruna canlarını feda etmiş. Şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Bizlerde sizlerle birlikte olabilmekten mutluyuz. Sizler her şeyin en iyisine en güzeline layıksınız." dedi.

İftar programına Kaymakam Deniz Pişkin, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, şehit ve gazi yakınları katıldı.

YORUMLAR
500
Ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle birlikte yapan Erdoğan'dan mesaj: Savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz Ramazanın ilk iftarını şehit aileleriyle birlikte yapan Erdoğan'dan mesaj: Savaşın bir an önce sona ermesini diliyoruz Son dakika gündem: Aydın'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu Son dakika gündem: Aydın'da şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Seydişehir, İftar, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kaymakam Pişkin şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor!
15:21 Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim
15:18 Son dakika! Kremlin'den mesaj: Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda
15:00 Demir doğrama atölyesinde patlama: 13 yaşındaki çocuğun vücudu alev aldı
14:36 Sermiyan Midyat'a dava açan Sevcan Yaşar ilk kez konuştu: Davayı devam ettirmeye gücüm yok
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
13:55 Arabada serum aldı ardından konsere çıktı!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
12:54 Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 15:40:42. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Kaymakam Pişkin şehit yakınları ve gazilerle iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement